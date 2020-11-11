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'den yayıncı kuruluş açıklaması!

toplantısının sona ermesinin ardından Başkanı ve Başkanı açıklamalar yaptı. Özdemir yayıncı kuruluş hakkında "Yakında anlaşmamızı imzalayacağız" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:36
Nihat Özdemir'den yayıncı kuruluş açıklaması!

Başkanı 'in corona virüs testi pozitif çıkması nedeniyle toplantıya başkanlık yapan , "beIN SPORTS ile ilgili görüşmeler oldu. Mutabık olduğumuz bir karar aldık ve Federasyon başkanımız 'e ilettik. Sayın başkanımız beIN SPORTS yetkilileriyle bir görüşme yapacak." ifadelerini kullandı.

Başkanı Nihat Özdemir ise şunları söyledi;

" ve beIN SPORTS ile bugüne kadar 14 toplantı düzenledik. İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşmamızı imzalayarak yolumuza birlikte devam etmek istiyoruz."

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