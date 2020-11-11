Haberler Futbol Fernando Gago futbolu bıraktığını açıkladı!

futbolu bıraktığını açıkladı!

Arjantinli futbolcu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aktif futbolculuk kariyerini noktaladığının açıkladı. 34 yaşındaki futbolcu, , ve Roma gibi önemli takımlarda top koşturmuştu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 12:09 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:00
Fernando Gago futbolu bıraktığını açıkladı!

Son olarak Arjantin'in takımında forma giyen 34 yaşındaki Arjantinli oyuncu , aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Arjantinli futbolcu Fernando Gago, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Kararı sosyal medya hesabından açıklayan Gago, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerime son verme kararı aldım. 15 yıllık kariyerimin ardından gönül rahatlığı ile bırakıyorum. Çocukken rüyalarımda bile hayal edemeyeceğim bir kariyere sahip oldum. Son yıllarda beni etkileyen, tekrarlayan sakatlıklar yaşadım. Hedeflerime ulaşmanın getirdiği mutluluk, bırakma kararımda etkili oldu. benim tutkum ve her zaman öyle olacak" dedi.

Kariyerine Arjantin ekibi 'ta başlayan 34 yaşındaki futbolcu, 2006 yılında İspanyol devi 'e transfer oldu. Deneyimli orta saha oyuncusu daha sonra sırasıyla Roma, , Velez Sarsfield ve Boca Juniors formaları giydi. Son olarak ise yine Velez'de oynadı.
Fernando Gago, 'nda ise 61 kez görev aldı.

BİZE ULAŞIN