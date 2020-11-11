Haberler Futbol Mario Mandzukic Celta Vigo ile idmanlara çıkıyor!

ile idmanlara çıkıyor!

dönemlerinde adı sıkça Türk kulüpleriyle anılan Hırvat golcü 'in, İspanyol ekibi ile deneme antrenmanlarına çıktığı ve yakın zamanda sözleşme imzalayacağı belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:17
Mario Mandzukic Celta Vigo ile idmanlara çıkıyor!

döneminde , ve 'ın gündeminden düşmeyen 'in yeni adresi belli oluyor. ekiplerinden Al Duhail ile yollarını ayırdığından beri kulüpsüz olan Hırvat golcünün yeni rotasının olduğu iddia edildi.

İspanya basınından Deportes Cope Vigo'nun haberine göre 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ile deneme idmanlarına çıkıyor. Oyuncunun kısa süre içerisinde kulüple sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

2014-2015 sezonunda da İspanya La Liga'da forması giyen Mario Mandzukic, çıktığı 28 lig maçında 12 gole imzasını atarken 5 de asist yapma başarısı göstermişti.


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