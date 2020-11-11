Mario Mandzukic Celta Vigo ile idmanlara çıkıyor!

Transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminden düşmeyen Mario Mandzukic'in yeni adresi belli oluyor. Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail ile yollarını ayırdığından beri kulüpsüz olan Hırvat golcünün yeni rotasının İspanya olduğu iddia edildi.

İspanya basınından Deportes Cope Vigo'nun haberine göre 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Celta Vigo ile deneme idmanlarına çıkıyor. Oyuncunun kısa süre içerisinde kulüple sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

2014-2015 sezonunda da İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Mario Mandzukic, çıktığı 28 lig maçında 12 gole imzasını atarken 5 de asist yapma başarısı göstermişti.



