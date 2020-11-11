Arnavutluk - Kosova maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak!

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Arnavutluk ile Kosova arasında 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak özel karşılaşmada düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Arnavutluk ile Kosova takımları arasında bugün oynanacak özel maçı yönetecek. Arnavutluk'un Elbasan şehrindeki Elbasan Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji olacak.



