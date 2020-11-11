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Arnavutluk - maçında düdük çalacak!

Arnavutluk ile 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan özel maçta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kokartlı hakemimiz yönetecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:53 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 12:06
Arnavutluk - Kosova maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak!

kokartlı hakem , Arnavutluk ile arasında 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak özel karşılaşmada düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Arnavutluk ile Kosova takımları arasında bugün oynanacak özel maçı yönetecek. Arnavutluk'un Elbasan şehrindeki Elbasan Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji olacak.


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