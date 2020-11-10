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Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor! İşte vizyon tarihi

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor. İsveçli futbolcunun, 'I ' isimli otobiyografisinden kesitler sunacak olan filmde ünlü yıldızın 11-13 yaşları ile 17-23 yaşları arası konu edilecek. Filmin 2021 sonbaharında vizyona girmesi bekleniyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 01:45
Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor! İşte vizyon tarihi

Kariyerini İtalya Serie A devi Milan'da sürdüren dünya futbolunun yaşayan efsanesi Zlatan Ibrahimovic'in hayatının ilk dönemi beyazperdeye taşınıyor.

Ibrahimovic'in 'I ' isimli otobiyografisinden kesitler sunacak olan filmde ünlü yıldızın 11-13 yaşları ile 17-23 yaşları arası konu edilecek. Dominic Andersson Bajraktati ve Granit Rushiti isimli amatör oyuncular tarafından canlandırılacak filmin Jens Sjögren yapıyor.

Eylül ayında çekimlerine başlanan filmin 2021 sonbaharında seyirci ile buluşması bekleniyor.

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