Haberler Süper Lig Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 4. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. 'nda oynanacak maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 09:19 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 09:19
Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. ile 'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Hatayspor maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Siopis, , Efecan Karaca, Davidson, Bareiro, Babacar

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo, Mesut Çaytemel, Aabid, Traore, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Barbosa, Diouf

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