Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Hatayspor Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Hatayspor maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Bareiro, Babacar

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo, Mesut Çaytemel, Aabid, Traore, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Barbosa, Diouf