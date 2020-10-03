Başakşehir - Göztepe | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetiyor. Sezonun ilk 3 maçından puansız ayrılan son şampiyon Başakşehir sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler hem ilk puanlarını almak hem de son sıradan kurtulmak istiyor. İzmir ekibi ise namağlup unvanını sürdürme peşinde...

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE CANLI





BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Visca, Mete Kaan, Crivelli, Demba Ba

Göztepe: İrfan Can, Alpaslan, Yalçın, Atınç, Berkan, Murat, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Göztepe maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.