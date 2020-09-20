Başakşehir - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapan, Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrılan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında da 3 puan alarak seriyi devam ettirmek istiyor. Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da moraller yerinde. Ligin ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA 2. Ön Eleme Turu'nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü de 3-1 ile geçip, tur atladı.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY CANLI

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ 11'LERİ

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Edin Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Galatasaray maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Başakşehir - Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan (Orta Hakem), Kerem Ersoy (Yardımcı Hakem), Serkan Ok (Yardımcı Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu (4. Hakem) görev yapıyor.

ARDA TURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a dönen yıldız futbolcu Arda Turan, Başakşehir maçında eski takımına karşı ilk kez mücadele ediyor. 33 yaşındaki futbolcu, Barcelona'da oynadığı dönemde 2018 yılının ocak ayında turuncu-lacivertlilere transfer olmuştu. Başarılı futbolcu geçtiğimiz ocak ayında da Başakşehir'den ayrılmıştı.

NEFTÇİ MAÇINA GÖRE 4 DEĞİŞİKLİK

Fatih Terim, ufak çaplı rotasyona gittiği UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'daki Neftçi maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Terim, Azerbaycan'da oynanan ve 3-1 kazandıkları karşılaşmaya sürdüğü kadroda görev verdiği Babel, Linnes, Ömer Bayram ve Diagne'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Gaziantep FK maçında ilk 11 başlattığı Elabdellaoui, Arda Turan, Feghouli ve Falcao'ya formayı verdi.

ETEBO İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, ilk kez maç kadrosuna girdi.

Sarı-kırmızılıların İngiltere'nin Stoke City takımından kiraladığı Nijeryalı futbolcu, Gaziantep FK ve Neftçi maçlarında müsabaka kadrosuna alınmamıştı.

Genç orta saha oyuncusu, yedekler arasında yer buldu.

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ TRİBÜNDE

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı tribünden izledi.

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan ve bir dizi ameliyat geçiren Cengiz, protokol tribününe ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın koluna girerek indi.

FORVETLER FORMDA

Galatasaray'ın golcü futbolcuları sezona iyi başladı. Gaziantep FK karşılaşmasında Radamel Falcao, rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 1 de assist yapmıştı. Neftçi Bakü müsabakasında da Mbaye Diagne 2 gol kaydederek turun geçilmesinde büyük rol oynadı. Falcao ve Diagne'nin sezona formda başlaması Teknik Direktör Fatih Terim'in hücumda da elini güçlendirdi.

1 HAFTADA 3 MAÇA ÇIKACAK

Galatasaray'ı bu hafta zorlu maçlar bekliyor. Ligin 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, daha sonra 24 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Turu'nda Hırvat ekibi Hajduk Split ile Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele edecek. Aslan, ligin 3. haftasında ise 27 Eylül Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

LİGDE SON 6 DEPLASMANDA GALİP GELEMEDİ

Süper Lig'de çıktığı son 6 deplasman maçında galip ayrılamayan Galatasaray, bunu Başakşehir maçında sona erdirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son dış saha galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Aslan, daha sonra oynadığı Sivasspor, Başakşehir ve Antalyspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne ise mağlup etti.