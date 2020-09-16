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'in 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

heyecanı kaldığı yerden devam ediyor... Takımlar yaptıkları çalışmalarla yeni maçlara hazırlanırken, , ligin 2. haftasında oynanacak maçların hakemlerini duyurdu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının da hakemi belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 12:47 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 13:32
Süper Lig'in 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

2020-2021 Sezonu 2'nci hafta karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 20 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

18 EYLÜL CUMA:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) (CÜNEYT ÇAKIR)

19 EYLÜL CUMARTESİ:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman) (MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) (VOLKAN BAYARSLAN)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) (ERKAN ÖZDAMAR)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) (HALİL UMUT MELER)

20 EYLÜL PAZAR:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) (SERKAN TOKAT)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan) (SUAT ARSLANBOĞA)

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon) (ALPER ULUSOY)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) (ATİLLA KARAOĞLAN)

21 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker) (ÜMİT ÖZTÜRK)

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