Son dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Serdar Tatlı getirildi - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Süper Lig Yeni MHK Başkanı resmen açıklandı!

Son dakika: Başkanlığı'na getirildi

Son dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Serdar Tatlı getirildi

Zekeriya Alp'in istifasının ardından yeni MHK başkanı belli oldu. resmi sitesinden, Başkanlığı'na 'nın getirildiğini açıkladı.

Başkan ve üyeleri belli oldu. resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yapılan toplantının ardından başkanlığındaki MHK üyelerini duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:
TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN
SERDAR TATLI

ÜYELER
METİN TOKAT
EROL ERSOY
KADİR TOZLU
MAHMUT ÇETİNER
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
AHMET ERDOĞAN
NEDİM GÖKLÜ

  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 13:36
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