Son dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Serdar Tatlı getirildi
Zekeriya Alp'in istifasının ardından yeni MHK başkanı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyeleri belli oldu. TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yapılan toplantının ardından Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK üyelerini duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.
Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
BAŞKAN
SERDAR TATLI
ÜYELER
METİN TOKAT
EROL ERSOY
KADİR TOZLU
MAHMUT ÇETİNER
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
AHMET ERDOĞAN
NEDİM GÖKLÜ
- 25.08.2020
- Güncelleme: 25.08.2020 13:36
- Son dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Serdar Tatlı getirildi
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