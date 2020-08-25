Son dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Serdar Tatlı getirildi

Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyeleri belli oldu. TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yapılan toplantının ardından Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK üyelerini duyurdu.



Yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN

SERDAR TATLI

ÜYELER

METİN TOKAT

EROL ERSOY

KADİR TOZLU

MAHMUT ÇETİNER

MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU

HİKMET ÖKSÜZOĞLU

AHMET ERDOĞAN

NEDİM GÖKLÜ



