Erzurumspor'da Arturo Mina'nın Covid-19 testi pozitif çıktı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Erzurumspor'da 'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Erzurumspor'da Arturo Mina'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

ekiplerinden BŞB Erzurumspor'da yeni 'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ekvadorlu futbolcunun karantinaya alındığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, yeni 'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erzurum ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.

  1. 25.08.2020
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