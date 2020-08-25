Erzurumspor'da Arturo Mina'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden BŞB Erzurumspor'da yeni transfer Arturo Mina'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ekvadorlu futbolcunun karantinaya alındığı belirtildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, yeni transfer Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Erzurum ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.
- 25.08.2020
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Erzurumspor'da Arturo Mina'nın Covid-19 testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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