Son dakika: Göztepe'de corona virüsü vakası!
Son dakika haberine göre Göztepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takımla yeni sözleşme imzalayan bir oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de corona virüsü paniği yaşanıyor. İzmir ekibi sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Göztepe'den yapılan açıklama şöyle:
Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Afyon Kampı'na dahil edilmeyen oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun Bilgisinehttps://t.co/vXbS9nXMdK#Göztepe pic.twitter.com/dYn7ZGnEyI— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 25, 2020
- 25.08.2020
- Güncelleme: 25.08.2020 10:52
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