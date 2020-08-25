Son dakika: Göztepe'de corona virüsü vakası! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Süper Lig ekibinde corona virüsü vakası!

Son dakika: 'de corona virüsü vakası!

Son dakika: Göztepe'de corona virüsü vakası!

Son dakika haberine göre , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takımla yeni sözleşme imzalayan bir oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden 'de corona virüsü paniği yaşanıyor. İzmir ekibi sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Göztepe'den yapılan açıklama şöyle:

A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Afyon Kampı'na dahil edilmeyen oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 10:52
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Göztepe'de corona virüsü vakası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA