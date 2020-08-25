Son dakika: Göztepe'de corona virüsü vakası!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de corona virüsü paniği yaşanıyor. İzmir ekibi sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Göztepe'den yapılan açıklama şöyle:

Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Afyon Kampı'na dahil edilmeyen oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.