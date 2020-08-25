Göztepe şova hazırlanıyor

Süper Lig'de transferde Kocaelisporlu forvet Burak Süleyman ve Hataysporlu ön libero Kubilay Sönmez'den sonra son olarak Yunanistan'da Aris'ten Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi alan Göztepe, art arda bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosundan birçok isimle vedalaşırken, şu ana kadar sadece 3 takviye yapan sarı-kırmızılıların, F.Bahçe'den ayrılan kanat oyuncusu Alper Potuk, Rumen ekibi S.Bükreş'le kontratı biten Sırp stoper Bogdan Planic ve Maribor'un Boşnak kalecisi Kenan Piric ile imzaya yakın olduğu bildirildi. Oyunculara teklifini ileten yönetimin bu hafta içinde imza şov yapmayı planladığı belirtildi. Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut, en az 7 transfer daha yapacaklarını dile getirmişti.

ÜÇÜ DE TECRÜBE ABİDESİ

Eskişehirspor'dan yetişen 29 yaşındaki Alper Potuk, 7 sezonluk F.Bahçe macerasının ardından veda etti. F.Bahçe'de 2014'te şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, 15 kez de A Milli Takım'da ter döktü. 28 yaşındaki Planic, ülkesinde OFK Belgrad, Kızılyıldız ve Vojvodina'dan sonra Romanya'da S.Bükreş'in yolunu tuttu. S.Bükreş'te geçen sezon 31 maçta boy gösterdi. Boşnak kaleci Piric ise ülkesinde S.Tuzla ve Z.Mostar'da oynadı. 26 yaşındaki eldiven, daha sonra Slovenya'da O.Ljubljana ve Maribor'da görev aldı. Maribor'da geçen sezon 35 maçta oynayan, kontratının son yılındaki Piric, 2 kez de Bosna kalesini korudu.

CHERiF İMZAYI ATTI

Göztepe, Hırvatistan'ın HNK Gorica takımından 24 yaşındaki forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. Göztepe'nin bu kiralama için 200 bin Euro ücret ödeyeceği öğrenildi. 1,90 m boyundaki Senegalli Cherif Ndiaye, on numara, forvet arkası ve santrfor mevkilerinde oynayabiliyor. Ndiaye, geçtiğimiz sezon eski takımıyla beraber sahaya çıktığı 36 maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.