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25 Ağustos 2020, Salı
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şova hazırlanıyor

Göztepe şova hazırlanıyor

, 'den ayrılan orta saha , 'le vedalaşan Sırp stoper Planic ve Maribor’un kalecisi Piric’le bu hafta imza şov yapacak.

Süper Lig'de transferde Kocaelisporlu forvet Burak Süleyman ve Hataysporlu ön libero Kubilay Sönmez'den sonra son olarak 'da Aris'ten Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi alan , art arda bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosundan birçok isimle vedalaşırken, şu ana kadar sadece 3 takviye yapan sarı-kırmızılıların, F.Bahçe'den ayrılan kanat oyuncusu , Rumen ekibi S.Bükreş'le kontratı biten Sırp stoper Bogdan Planic ve Maribor'un Boşnak kalecisi Kenan Piric ile imzaya yakın olduğu bildirildi. Oyunculara teklifini ileten yönetimin bu hafta içinde imza şov yapmayı planladığı belirtildi. Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut, en az 7 daha yapacaklarını dile getirmişti.

ÜÇÜ DE TECRÜBE ABİDESİ
'dan yetişen 29 yaşındaki Alper Potuk, 7 sezonluk F.Bahçe macerasının ardından veda etti. F.Bahçe'de 2014'te şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, 15 kez de A 'da ter döktü. 28 yaşındaki Planic, ülkesinde OFK Belgrad, Kızılyıldız ve Vojvodina'dan sonra Romanya'da S.Bükreş'in yolunu tuttu. S.Bükreş'te geçen sezon 31 maçta boy gösterdi. Boşnak kaleci Piric ise ülkesinde S.Tuzla ve Z.Mostar'da oynadı. 26 yaşındaki eldiven, daha sonra Slovenya'da O.Ljubljana ve Maribor'da görev aldı. Maribor'da geçen sezon 35 maçta oynayan, kontratının son yılındaki Piric, 2 kez de Bosna kalesini korudu.

CHERiF İMZAYI ATTI
Göztepe, Hırvatistan'ın HNK Gorica takımından 24 yaşındaki forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. Göztepe'nin bu kiralama için 200 bin Euro ücret ödeyeceği öğrenildi. 1,90 m boyundaki Senegalli Cherif Ndiaye, on numara, forvet arkası ve santrfor mevkilerinde oynayabiliyor. Ndiaye, geçtiğimiz sezon eski takımıyla beraber sahaya çıktığı 36 maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

  1. 25.8.2020
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