Göztepe şova hazırlanıyor
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan orta saha Alper Potuk, Steaua Bükreş'le vedalaşan Sırp stoper Planic ve Maribor’un kalecisi Piric’le bu hafta imza şov yapacak.
Süper Lig'de transferde Kocaelisporlu forvet Burak Süleyman ve Hataysporlu ön libero Kubilay Sönmez'den sonra son olarak Yunanistan'da Aris'ten Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi alan Göztepe, art arda bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosundan birçok isimle vedalaşırken, şu ana kadar sadece 3 takviye yapan sarı-kırmızılıların, F.Bahçe'den ayrılan kanat oyuncusu Alper Potuk, Rumen ekibi S.Bükreş'le kontratı biten Sırp stoper Bogdan Planic ve Maribor'un Boşnak kalecisi Kenan Piric ile imzaya yakın olduğu bildirildi. Oyunculara teklifini ileten yönetimin bu hafta içinde imza şov yapmayı planladığı belirtildi. Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut, en az 7 transfer daha yapacaklarını dile getirmişti.
ÜÇÜ DE TECRÜBE ABİDESİ
Eskişehirspor'dan yetişen 29 yaşındaki Alper Potuk, 7 sezonluk F.Bahçe macerasının ardından veda etti. F.Bahçe'de 2014'te şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, 15 kez de A Milli Takım'da ter döktü. 28 yaşındaki Planic, ülkesinde OFK Belgrad, Kızılyıldız ve Vojvodina'dan sonra Romanya'da S.Bükreş'in yolunu tuttu. S.Bükreş'te geçen sezon 31 maçta boy gösterdi. Boşnak kaleci Piric ise ülkesinde S.Tuzla ve Z.Mostar'da oynadı. 26 yaşındaki eldiven, daha sonra Slovenya'da O.Ljubljana ve Maribor'da görev aldı. Maribor'da geçen sezon 35 maçta oynayan, kontratının son yılındaki Piric, 2 kez de Bosna kalesini korudu.
CHERiF İMZAYI ATTI
Göztepe, Hırvatistan'ın HNK Gorica takımından 24 yaşındaki forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. Göztepe'nin bu kiralama için 200 bin Euro ücret ödeyeceği öğrenildi. 1,90 m boyundaki Senegalli Cherif Ndiaye, on numara, forvet arkası ve santrfor mevkilerinde oynayabiliyor. Ndiaye, geçtiğimiz sezon eski takımıyla beraber sahaya çıktığı 36 maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
- 25.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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