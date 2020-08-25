Göztepe Kenan Piric veya Megyeri'ye imza attıracak - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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veya Megyeri'ye imza attıracak

Göztepe Kenan Piric veya Megyeri'ye imza attıracak

Beto ile yollarını ayıran kaleci arayışlarında mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı. ekibinin veya Megyeri'den birine imza attıracağı ifade edildi.

sezonunda şu ana kadar 4 oyuncuya imza attıran kaleci transferinde sona yaklaştı. Lig bitiminde 3 sezondur kalesini koruyan kaptanı Beto ile yollarını ayıran, milli kaleci 'la anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılıların Boşnak file bekçisi 'le görüşmeleri sürürken, yönetim Macar kaleci 'yi de listesine aldı. Piric transferinde olası pürüz halinde Megyeri'yi alternatif olarak elde tutan kurmayların iki kaleciden birine imza attıracağı ifade edildi.



'ın Atromitos takımında görev yapan 30 yaşındaki Balazs Megyeri geçen sezon 26 resmi maçta oynadı. Kariyerine ülkesinin köklü takımlarından Ferencvaros'ta başlayan deneyimli eldiven 5 yıl 'un kalesini korudu. Ardından Getafe ile tecrübesi yaşayan Megyeri Almanya'da Greuther Fürth'e transfer oldu. Son 2 sezonunu Atromitos'ta geçiren Megyeri 1 defa Macaristan 'nda görev yaptı. Göztepe, transferde daha önce Kocaelispor'dan forvet Burak, Hatayspor'dan ön libero Kubilay, Aris'ten Nijeryalı golcü Ideye ve Senagalli forvet Cherif Ndiaye'yi almıştı.

  1. 25.08.2020
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