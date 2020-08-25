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25 Ağustos 2020, Salı
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’a gurbetçi orta saha geldi

Hatay’a gurbetçi orta saha geldi

'in yeni ekiplerinden Hatayspor, transferde hız kesmiyor. Boupendza, Ribeiro, Santos ve 'u alan bordo-beyazlılar, Alman ekibi Karlsruhe'den 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu Burak Can Çamoğlu'nu da kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, transferde hız kesmiyor. Boupendza, Ribeiro, Santos ve 'u alan bordo-beyazlılar, Alman ekibi Karlsruhe'den 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu Burak Can Çamoğlu'nu da kadrosuna kattı. Orta sahanın dışında sağ bek ve sağ kanat pozisyonunda da forma giyen Burak Can ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen yıl 2'de Karlsruhe'de 16 maçta forma giyen genç futbolcu, takımının ligde kalmasına önemli bir katkı sağladı.
  1. 25.8.2020
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