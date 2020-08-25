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25 Ağustos 2020, Salı
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Bareiro 'da

Bareiro Alanyaspor'da

dünyasında adı duyulmamış fakat takıma katıldıktan sonra büyük katkı sağlayan futbolcuları eden , bu sefer rotasını 'ya çevirdi.

dünyasında adı duyulmamış fakat takıma katıldıktan sonra büyük katkı sağlayan futbolcuları eden , bu sefer rotasını 'ya çevirdi. temsilcisi, Meksika kulübü Monterrey'den 24 yaşındaki Paraguaylı forvet Adam Bareiro'yu 1 yıllığına kiraladı. İmza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, transferlerin süreceği müjdesini verdi. Geçen sezon kiralık oynadığı 'da 12 maçta 3 gol atan genç santrfor da, "Burada tüm gayretimi göstereceğim. Bu kulübü daha iyi yerlere getirebilmek için elinden gelen her şeyi gösteren bir oyuncu izleyecekler" ifadelerini kullandı.
  1. 25.8.2020
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