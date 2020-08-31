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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Alanya imzayı attırdı

Alanya imzayı attırdı

'ın 17 yaşındaki sol beki 'ya 3 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

'ın 17 yaşındaki sol beki 'ya 3 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Ahmet'in olası transferinden Alanyaspor'un yüzde 40 pay alacağı bildirildi. Genç savunmacı, Wellinton transferinde Fatih Aksoy'un ardından anlaşmaya dahil olmuştu. Ahmet, geçtiğimiz sezon U19 Ligi'nde 6 karşılaşmada boy göstermişti.
  1. 31.8.2020
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