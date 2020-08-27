4 transfer daha - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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4 daha

4 transfer daha

, kaleci, orta saha, kanat ve stoper mevkilerine yapacaklarını bildirdi.

, kaleci, orta saha, kanat ve stoper mevkilerine yapacaklarını bildirdi. Palut, "Ndiaye ve Ideye transferleriyle forvette eksiklerimizi tamamladık. İkisi de yararlı olacak. Kaleci, orta saha, kanat ve stoper mevkilerine transfer yapacağız. Önümüzdeki süreçte sol beke de takviye yapabiliriz" diye konuştu.
  1. 27.8.2020
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