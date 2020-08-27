Transfer haberi: Göztepe Serdar Aziz'i gündemine aldı!
Göztepe'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Stoper arayışında olan sarı-kırmızılı takımın, Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz'e talip olduğu iddia edildi. İzmir ekibinde teknik direktör İlhan Palut'un bu transfer için yönetime baskı yaptığı öne sürüldü.
Süper Lig'de bu sezon sıkıntı yaşamak istemeyen Göztepe transferde gaza bastı. Yeni Asır'ın haberine göre, İzmir ekibi, savunmanın ortasına en az bir takviye planlarken Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcusu Serdar Aziz'i gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Göz-Göz yönetimi futbolcunun menajeri ile bağlantıya geçerek nabız yokladı. Savunmada Alparslan Öztürk, Cristian Titi ve Atınç Nukan'ın yanına tecrübeli bir stoper arayan teknik direktör İlhan Palut'un, Serdar Aziz'in transferi için yönetime baskı yaptığı öğrenildi.
BONSERVİS ENGELİ VAR
Ancak transferin gerçek-leşmesi için Göztepe'nin önündeki en büyük engel olarak bonservis problemi göze çarpıyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar'ın Fenerbahçe'nin kararını beklediği bildirilirken Göztepe fut-bolcuyla mali şartların da oluşması halinde İstanbul ekibinin kapısını çalıp bonservis bedelinde kolaylık isteyecek.
2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Bursaspor altyapısından yetişen 29 yaşındaki tec-rübeli savunmacı Serdar, 2016-2017 sezonu başında Galatasaray'a 4.5 milyon Euro ve 3 futbolcunun bonservisi karşılığında transfer olmuştu. Galatasaray'da 3 sezon forma giyen Serdar, sarı-kırmızılı ekipte bu süreçte 2 Süper Lig şampi-yonluğu yaşadı.
- 27.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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