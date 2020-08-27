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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Göztepe Takımdan ayrılıyor mu? Süper Lig'den sürpriz talip

haberi: 'i gündemine aldı!

Transfer haberi: Göztepe Serdar Aziz'i gündemine aldı!

'den flaş bir hamlesi geldi. Stoper arayışında olan sarı-kırmızılı takımın, forması giyen 'e talip olduğu iddia edildi. İzmir ekibinde İlhan Palut'un bu transfer için yönetime baskı yaptığı öne sürüldü.

'de bu sezon sıkıntı yaşamak istemeyen transferde gaza bastı. Yeni Asır'ın haberine göre, İzmir ekibi, savunmanın ortasına en az bir takviye planlarken 'nin 29 yaşındaki futbolcusu 'i gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekipte Göz-Göz yönetimi futbolcunun menajeri ile bağlantıya geçerek nabız yokladı. Savunmada Alparslan Öztürk, Cristian Titi ve 'ın yanına tecrübeli bir stoper arayan teknik direktör İlhan Palut'un, Serdar Aziz'in transferi için yönetime baskı yaptığı öğrenildi.

BONSERVİS ENGELİ VAR
Ancak transferin gerçek-leşmesi için Göztepe'nin önündeki en büyük engel olarak bonservis problemi göze çarpıyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar'ın Fenerbahçe'nin kararını beklediği bildirilirken Göztepe fut-bolcuyla mali şartların da oluşması halinde ekibinin kapısını çalıp bonservis bedelinde kolaylık isteyecek.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
altyapısından yetişen 29 yaşındaki tec-rübeli savunmacı Serdar, 2016-2017 sezonu başında 'a 4.5 milyon Euro ve 3 futbolcunun bonservisi karşılığında olmuştu. Galatasaray'da 3 sezon forma giyen Serdar, sarı-kırmızılı ekipte bu süreçte 2 Süper Lig şampi-yonluğu yaşadı.


  1. 27.08.2020
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