Son dakika transfer haberi: Eran Zahavi'den flaş hamle! Fenerbahçe...

Santrfor arayışlarında olan Fenerbahçe'de Eran Zahavi ismi ön plana çıkmıştı. Menajeri tarafından sarı-lacivertli takıma önerilen deneyimli golcüden flaş bir hamle geldi. Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Kanarya'nın gündemine gelen Zahavi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı.





SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYOR

Kariyeri boyunca çıktığı 426 maçta 259 gole imza atan 33 yaşındaki Zahavi'nin Guangzhou ile sözleşmesi aralık ayında sona eriyor. Ancak ayrılık kararı alan yıldız futbolcunun Çin kulübü ile görüşerek sözleşmesini feshetme isteğini ilettiği belirtiliyor.

ROBERTO CARLOS İLE GÖRÜŞTÜ!

Menajerinin Zahavi'ye Fenerbahçe önerisi yapmasının ardından deneyimli oyuncu sarı-lacivertliler'in eski futbolcusu olan dünyaca ünlü isim Roberto Carlos'u aradı ve takım hakkında bilgi aldı.

Bonservis bedeli bulunmayan 33 yaşındaki İsrailli golcünün Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği belirtilmişti.

ANLAŞMA YAKIN!

Son 4 sezondur Çin Süper Lig'de top koşturan Eran Zahavi'nin, kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılığın eşiğinde olduğu ve Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

ERAN ZAHAVI KİMDİR?

Eran Zahavi 25 Temmuz 1987 İsrail doğumlu, İsrail milli takımında da forma giyen orta sahada veya forvet mevkisinde oynayan ve Fenerbahçe ile ismi anılan profesyonel futbolcudur.

GOL MAKİNESİ!

Eran Zahavi, 2013 ve 2014'de olmak üzere 2 defa İsrail'de yılın futbolcusu seçilmiştir. Eran Zahavi; 2013-2014 'de 29 gol, 2014-2015 'de 27 gol ve 2015-2016'da ise 35 gol atarak üst üste 3 sezon İsrail liginde gol kralı olmuştur. Zahavi, İsrail liginde 2014 Aralık ayında üst üste 18 maç gol atarak 60 yıllık kırılmayan rekoru kırmayı başardı. 2017 yılında Çin Süper Ligi'nde yılın MVP'si seçilmiştir. Futbolcu 2010'dan bu yana 52 kez İsrail milli takım forması giymiştir.