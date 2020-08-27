Son dakika transfer haberi: Eran Zahavi'den flaş hamle! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Eran Zahavi'den flaş bir hamle geldi. Golcü futbolcu sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımı takibe aldı. Çin Süper Ligi'nde Guangzhou forması giyen ve kulübünde yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılığın eşiğine gelen 33 yaşındaki futbolcunun bu hareketi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.
Santrfor arayışlarında olan Fenerbahçe'de Eran Zahavi ismi ön plana çıkmıştı. Menajeri tarafından sarı-lacivertli takıma önerilen deneyimli golcüden flaş bir hamle geldi. Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Kanarya'nın gündemine gelen Zahavi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYOR
Kariyeri boyunca çıktığı 426 maçta 259 gole imza atan 33 yaşındaki Zahavi'nin Guangzhou ile sözleşmesi aralık ayında sona eriyor. Ancak ayrılık kararı alan yıldız futbolcunun Çin kulübü ile görüşerek sözleşmesini feshetme isteğini ilettiği belirtiliyor.
ROBERTO CARLOS İLE GÖRÜŞTÜ!
Menajerinin Zahavi'ye Fenerbahçe önerisi yapmasının ardından deneyimli oyuncu sarı-lacivertliler'in eski futbolcusu olan dünyaca ünlü isim Roberto Carlos'u aradı ve takım hakkında bilgi aldı.
Bonservis bedeli bulunmayan 33 yaşındaki İsrailli golcünün Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği belirtilmişti.
ANLAŞMA YAKIN!
Son 4 sezondur Çin Süper Lig'de top koşturan Eran Zahavi'nin, kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılığın eşiğinde olduğu ve Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
ERAN ZAHAVI KİMDİR?
Eran Zahavi 25 Temmuz 1987 İsrail doğumlu, İsrail milli takımında da forma giyen orta sahada veya forvet mevkisinde oynayan ve Fenerbahçe ile ismi anılan profesyonel futbolcudur.
GOL MAKİNESİ!
Eran Zahavi, 2013 ve 2014'de olmak üzere 2 defa İsrail'de yılın futbolcusu seçilmiştir. Eran Zahavi; 2013-2014 'de 29 gol, 2014-2015 'de 27 gol ve 2015-2016'da ise 35 gol atarak üst üste 3 sezon İsrail liginde gol kralı olmuştur. Zahavi, İsrail liginde 2014 Aralık ayında üst üste 18 maç gol atarak 60 yıllık kırılmayan rekoru kırmayı başardı. 2017 yılında Çin Süper Ligi'nde yılın MVP'si seçilmiştir. Futbolcu 2010'dan bu yana 52 kez İsrail milli takım forması giymiştir.
- 27.08.2020
- Güncelleme: 27.08.2020 12:29
- Son dakika transfer haberi: Eran Zahavi'den flaş hamle! Fenerbahçe...
- Chelsea'de corona virüsü şoku! En az 4 oyuncu...
- PAOK maçı sonrası Beşiktaş'tan flaş başvuru! UEFA...
- Transfer haberi: Beşiktaş'ta Dusco Tosic sürprizi
- Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Enner Valencia, Eran Zahavi, Nikola Kalinic...
- Turgay Demir: Galatasaray ve Trabzonspor seyirci itirazı konusunda haklı!
- Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! "Uğurcan ve Sörloth..."
- Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...
- Galatasaray'a transferde kötü haber! Coulibaly'de rakip çıktı
- Sinan Gümüş'ten Erol Bulut ve Emre Belözoğlu açıklaması
- Son dakika transfer haberi: Flaş telefon görüşmesi! Yıldız isim Fenerbahçe'ye
- Şampiyonlar Ligi'ne direkt bilet tehlikede! İşte o tablo
- Erol Bulut'tan o isme fırça! "Halı sahada top oynamıyoruz"
- Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Valencia ile ilgili dikkat çeken detay! En zayıf yönü...
- Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim taraftarın sevgilisini gözden çıkardı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberi: Eran Zahavi'den flaş hamle! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.