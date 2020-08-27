İşte Lyon'un Gustavo için yaptığı son teklif!

Transferin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, bombaları bir bir patlatmaya devam ediyor. Son olarak Enner Valencia'yı İstanbul'a getiren sarı-lacivertli ekipte Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo için Lyon'un ısrarı sürüyor. İşte Fransızların, tecrübeli oyuncu için yaptığı son teklif... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri