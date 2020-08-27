İşte Lyon'un Gustavo için yaptığı son teklif!

Transferin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, bombaları bir bir patlatmaya devam ediyor. Son olarak Enner Valencia'yı İstanbul'a getiren sarı-lacivertli ekipte Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo için Lyon'un ısrarı sürüyor. İşte Fransızların, tecrübeli oyuncu için yaptığı son teklif... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
27 Ağustos 2020 Perşembe 08:28
Güncelleme: 27.08.2020 08:29
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transferin de flaş takımı konumunda...
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Kadrosuna Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mame Thiam ve Lemos gibi isimleri katan sarı-lacivertli takım, bir yandan da takımın yıldız ismi Luiz Gustavo'ya gelen teklifleri değerlendiriyor.
Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Luiz Gustavo'ya, Fransız ekibi Lyon'un ilgisi sürüyor...
Takvim'in aktardığı habere göre Fransız basını, Olympique Lyon'un sarı-lacivertlilerle birkez daha temas kurduğunu ve teklifini bonuslarla beraber 8.5 milyon Euro olarak revize ettiğini yazdı.
Haberde, Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın Brezilyalı yıldızı mutlaka takımda görmek istediğini, yönetimin de bu nedenle transfer için ısrarcı olduğu belirtildi.