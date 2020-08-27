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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Eran Zahavi önerildi

Eran Zahavi önerildi

Alternatifli bir kadroyla sezona başlamayı hedefleyen , menajerlerin de kıskacında... Sarı-lacivertlilere bu kez Ligi'nde Guangzhou forması giyen Eran Zahavi'nin önerildiği belirtildi.

Alternatifli bir kadroyla sezona başlamayı hedefleyen F.Bahçe, menajerlerin de kıskacında... Sarı-lacivertlere bu kez Ligi'nde Guangzhou forması giyen Eran Zahavi'nin önerildiği belirtildi. Forvet arkası ve kanatlarda oynayan 33 yaşındaki İsrailli futbolcu için teknik direktör Erol Bulut'un vereceği kararın ardından somut adımların atılacağı iddia edildi. Aralık ayında Çin ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Guangzhou formasıyla çıktığı 28 maçta 29 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
  1. 27.8.2020
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