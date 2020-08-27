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27 Ağustos 2020, Perşembe
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'En doğru karardı'

'En doğru karardı'

'nin yeni transferi , dün medyanın karşısına çıktı. Birçok konu hakkında konuşan Sinan, ve 'dan takım arkadaşı Podolski'nin sözlerine yanıt verdi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi , dün medyanın karşısına çıktı. Birçok konu hakkında konuşan Sinan, ve 'dan takım arkadaşı Podolski'nin sözlerine yanıt verdi. Alman futbolcunun, "Sinan'ın yerinde olsaydım F.Bahçe'ye gitmezdim" sözüne yanıt veren Sinan, "Bu kararımın yüzde 100 arkasında duruyorum. Doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum" dedi. 26 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Böyle büyük bir camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Hedef her zaman şampiyon olmak. F.Bahçe ile birlikte milli takıma gitmek de istiyorum. Sonra F.Bahçe'ye para kazandırıp büyük bir yapmak da hedeflerim arasında. Buraya yedek olmak için gelmedim. Kesinlikle formayı kapmak istiyorum. Benim için tek bir milli takım var. O da 'dır. Pasaportumu ve Türk Milli Takımı'ndan davet gelmesini dört gözle bekliyorum."
  1. 27.8.2020
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