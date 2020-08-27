Şovun rengi sarı-lacivert

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve son olarak Mauricio Lemos... Fenerbahçe, bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirdiği 7 nokta transferin ardından dün Uruguaylı stoperi de kadrosuna kattığını dün resmen açıkladı. İspanya 2. Lig takımlarından Las Palmas'tan 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attı, Ülker Stadı çimlerine bastı.

KONTROLLERDEN GEÇTİ

Resmi siteden açıklama yapan Fenerbahçe, "Yeni oyuncumuza hoşgeldin diyor. Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Detaylı sağlık kontrolünden geçen Mauricio Lemos, daha sonra takımın kamp yaptığı Düzce'deki Topuk Yaylası'na götürüldü. Yeni takımıyla bugün idmanlara başlayacak olan genç futbolcu, dün sosyal medyanın da konuşulanları arasına girdi. Lemos'a Fenerbahçe'nin eski oyuncusu olan vatandaşı Diego Lugano benzetmeleri yapıldı.

İKİNCİ URUGUAYLI

Mauricio Lemos, Diego Lugano'dan sonra Çubuklu'yu giyen ikinci Uruguaylı olacak.. 2006'da Fenerbahçe'ye transfer olan ve 4 sezon oynayan Lugano'nun ardından yine bir Uruguaylı stoper kadroda yer alacak.

5. TAKIMI

Profesyonel kariyerine ülkesinde Defensor Sporting'de başlayan Lemos, daha sonra sırasıyla Rubin Kazan, Sassuolo ve Las Palmas formaları giydi.

109 MAÇ 7 GOL, 1 ASİST

ProfesyoneL kariyerinde 4 takım ile 109 resmi maça çıkan Lemos, bu karşılaşmalarda 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Gollerin çoğunu frikikten atan Uruguaylı, bir de asist yaptı.