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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Şovun rengi sarı-lacivert

Şovun rengi sarı-lacivert

Kanarya’da yeni sezon öncesi anlaşma sağlanan bir yıldız daha Çubuklu’yu giydi. , uzun süredir temas halinde olduğu ’la 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mert Hakan Yandaş, , , Filip Novak, Mame Thiam, , ve son olarak ... , bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirdiği 7 nokta transferin ardından dün Uruguaylı stoperi de kadrosuna kattığını dün resmen açıkladı. 2. Lig takımlarından 'tan 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle edilen 24 yaşındaki futbolcu, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attı, Ülker Stadı çimlerine bastı.

KONTROLLERDEN GEÇTİ
Resmi siteden açıklama yapan Fenerbahçe, "Yeni oyuncumuza hoşgeldin diyor. Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Detaylı sağlık kontrolünden geçen Mauricio Lemos, daha sonra takımın kamp yaptığı 'deki 'na götürüldü. Yeni takımıyla bugün idmanlara başlayacak olan genç futbolcu, dün sosyal medyanın da konuşulanları arasına girdi. Lemos'a Fenerbahçe'nin eski oyuncusu olan vatandaşı benzetmeleri yapıldı.

İKİNCİ URUGUAYLI
Mauricio Lemos, Diego Lugano'dan sonra Çubuklu'yu giyen ikinci Uruguaylı olacak.. 2006'da Fenerbahçe'ye transfer olan ve 4 sezon oynayan Lugano'nun ardından yine bir Uruguaylı stoper kadroda yer alacak.

5. TAKIMI
Profesyonel kariyerine ülkesinde Defensor Sporting'de başlayan Lemos, daha sonra sırasıyla , Sassuolo ve Las Palmas formaları giydi.

109 MAÇ 7 GOL, 1 ASİST
ProfesyoneL kariyerinde 4 takım ile 109 resmi maça çıkan Lemos, bu karşılaşmalarda 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Gollerin çoğunu frikikten atan Uruguaylı, bir de asist yaptı.

  1. 27.8.2020
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