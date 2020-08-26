Gelecek sezon transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe'de açıklanan son isim Mauricio Lemos oldu. Futbolseverler yeni transfer Mauricio Lemos hakkında birçok araştırma yapıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar taraftarı hayal kırıklığına uğratmıştı. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekipte nokta atışı transfer yapmak ilk amaç oldu. Peki, Mauricio Lemos kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Bonservisi ne kadar?

MAURICIO LEMOS KİMDİR?

Fenerbaçe'nin yeni transferi Lemos'un tam adı Paolo Mauricio Lemos Merladett'tir. 28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da dünyaya gelmiştir. Stoper pozisyonunda forma giyen Lemos sağ ayaklıdır. Lemos 187 cm boyundadır. Güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro'dur. Mauricio Lemos daha önce Defensor, Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo kulüplerinde forma giymiştir. Geçtiğimiz sezon 27 maçta 1 gol ile oynamıştır.

MAURICIO LEMOS'A ÖDENEN BONSERVİS BEDELİ NEDİR?

Fenerbahçe yeni stoperi Mauricio Lemos için 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. Sözleşmesi 3 yıllıktır.

MAURICIO LEMOS'UN MAAŞI NE?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos'un sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. 3 senelik imza atan Uruguaylı stoperin yıllık 850 bin euro kazanacağı öğrenildi.