Fenerbahçe'nin yeni stoperi Mauricio Lemos kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Bonservisi ne kadar?
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de transferler açıklanmaya devam ediyor. Bu transfer döneminde Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mame Thiam ve Novak gibi yıldız isimleri takıma kazandıran Fenerbahçe'de stoper transferi de açıklandı. Uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Mauricio Lemos Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Birçok kişi Lemos'un kariyerini, yaşını ve ödenen bonservis bedelini merak ediyor. Peki, Mauricio Lemos kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Bonservisi ne kadar?
Gelecek sezon transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe'de açıklanan son isim Mauricio Lemos oldu. Futbolseverler yeni transfer Mauricio Lemos hakkında birçok araştırma yapıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar taraftarı hayal kırıklığına uğratmıştı. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekipte nokta atışı transfer yapmak ilk amaç oldu. Peki, Mauricio Lemos kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Bonservisi ne kadar?
MAURICIO LEMOS KİMDİR?
Fenerbaçe'nin yeni transferi Lemos'un tam adı Paolo Mauricio Lemos Merladett'tir. 28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da dünyaya gelmiştir. Stoper pozisyonunda forma giyen Lemos sağ ayaklıdır. Lemos 187 cm boyundadır. Güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro'dur. Mauricio Lemos daha önce Defensor, Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo kulüplerinde forma giymiştir. Geçtiğimiz sezon 27 maçta 1 gol ile oynamıştır.
MAURICIO LEMOS'A ÖDENEN BONSERVİS BEDELİ NEDİR?
Fenerbahçe yeni stoperi Mauricio Lemos için 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. Sözleşmesi 3 yıllıktır.
MAURICIO LEMOS'UN MAAŞI NE?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos'un sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. 3 senelik imza atan Uruguaylı stoperin yıllık 850 bin euro kazanacağı öğrenildi.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 16:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Mauricio Lemos kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Bonservisi ne kadar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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