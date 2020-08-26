Fenerbahçe'nin yeni stoperi Mauricio Lemos kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Bonservisi ne kadar? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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'nin yeni stoperi kimdir? ? Hangi takımlarda oynadı? Bonservisi ne kadar?

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Mauricio Lemos kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Bonservisi ne kadar?

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan 'de transferler açıklanmaya devam ediyor. Bu döneminde Mert Hakan Yandaş, , , , Mame Thiam ve Novak gibi yıldız isimleri takıma kazandıran Fenerbahçe'de stoper transferi de açıklandı. Uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Birçok kişi Lemos'un kariyerini, yaşını ve ödenen bonservis bedelini merak ediyor. Peki, Mauricio Lemos kimdir? ? Hangi takımlarda oynadı? Bonservisi ne kadar?

Gelecek sezon çalışmalarına hızla devam eden 'de açıklanan son isim oldu. Futbolseverler yeni transfer Mauricio Lemos hakkında birçok araştırma yapıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar taraftarı hayal kırıklığına uğratmıştı. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekipte nokta atışı transfer yapmak ilk amaç oldu. Peki, Mauricio Lemos kimdir? ? Hangi pozisyonda oynuyor? Bonservisi ne kadar?

MAURICIO LEMOS KİMDİR?

Fenerbaçe'nin yeni transferi Lemos'un tam adı Paolo Mauricio Lemos Merladett'tir. 28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da dünyaya gelmiştir. Stoper pozisyonunda forma giyen Lemos sağ ayaklıdır. Lemos 187 cm boyundadır. Güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro'dur. Mauricio Lemos daha önce Defensor, , Las Palmas, Sassuolo kulüplerinde forma giymiştir. Geçtiğimiz sezon 27 maçta 1 gol ile oynamıştır.

MAURICIO LEMOS'A ÖDENEN BONSERVİS BEDELİ NEDİR?

Fenerbahçe yeni stoperi Mauricio Lemos için 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. Sözleşmesi 3 yıllıktır.

MAURICIO LEMOS'UN MAAŞI NE?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos'un sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. 3 senelik imza atan Uruguaylı stoperin yıllık 850 bin euro kazanacağı öğrenildi.

  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 16:09
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