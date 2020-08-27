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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Elimden geleni yapacağım

Elimden geleni yapacağım

'yu giydikten sonra kulüp televizyonuna konuşan 'nin yeni transferi , takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

'yu giydikten sonra kulüp televizyonuna konuşan , şunları söyledi: "Öncelikle bana güvenen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Kulübüm için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Çok büyük bir kulüp ve çok büyük bir taraftara sahip olduğunuzu biliyorum. Çocukluğumdan beri takip ediyorum. Beni destekledikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum."
  1. 27.8.2020
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