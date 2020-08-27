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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Valencia İstanbul'da

'nin anlaşmaya vardığı Ekvadorlu futbolcu Enner 'a geldi.

'nin anlaşmaya vardığı Ekvadorlu futbolcu Enner 'a geldi. Sarı-lacivertlilerin görüşmeleri sürdürdüğü yıldız oyuncu; eşi, menajeri ve 4 çocuğuyla birlikte 'ye ayak bastı. 30 yaşındaki Ekvadorlu Enner Valencia'yı taşıyan uçak dün gece yarısı İstanbul Havalimanı'na indi. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe'ye imza atacak olan Enner Valencia, 'ndaki kampa katılacak. Geçen sezon Tigres formasıyla 29 maça çıkan Valencia, 2 kez fileleri sarstı ve 5 asist yaptı. Fenerbahçe, ekibiyle kontratı biten tecrübeli yıldız için bonservis ücreti ödemeyecek.
  1. 27.8.2020
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