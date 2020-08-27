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27 Ağustos 2020, Perşembe
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’de sorun çözülüyor

Fenerbahçe’de sorun çözülüyor

Daha önce ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamayan için önemli bir iddia ortaya atıldı. Spor, sarı-lacivertlilerin Bankalar Birliği ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiğini duyurdu.

Daha önce ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamayan F.Bahçe için önemli bir iddia ortaya atıldı. Spor, sarı-lacivertlilerin Bankalar Birliği ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiğini duyurdu. F.Bahçe'nin; bankalardan alınacak kredinin ana parası harcama limitlerine yansıtılmaması ile vadenin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması taleplerinin kabul edilmek üzere olduğu ileri sürüldü.
  1. 27.8.2020
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