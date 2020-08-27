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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Danabaş: Sezona hazır gireceğiz

Danabaş: Sezona hazır gireceğiz

Lemos'un imza töreninde yer alan yönetici Danabaş,kadro yapılanmasıyla ilgili konuştu.

Lemos'un imza töreninde yer alan yönetici Danabaş,kadro yapılanmasıyla ilgili konuştu. "Taşları yerine tek tek oturtuyoruz" diyen Danabaş, "Çalışmalarımız devam ediyor. 11 Eylül haftasında başlayacak sezona hazır olarak girmeyi amaçlıyoruz" sözlerini sarf etti.
  1. 27.8.2020
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