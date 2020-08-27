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27 Ağustos 2020, Perşembe
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3 eksikle çalıştılar

3 eksikle çalıştılar

'nda hazırlıklarını sürdüren , çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

'nda hazırlıklarını sürdüren , çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, günde çift idmanla hız kesmiyor. Vedat Muriç ile 'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı dünkü antrenmanlarda Nabil Dirar ise ağrıları nedeniyle takımdan ayrı düz koşu yaptı.
  1. 27.8.2020
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