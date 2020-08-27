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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Tisserand'da mutlu son

Tisserand'da mutlu son

, stoperde ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. 'tan Lemos'a imza attıran sarı-lacivertliler, Wolfsburg'un stoperi 'la da büyük ölçüde anlaşma sağladı.

, stoperde ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. 'tan Lemos'a imza attıran sarı-lacivertliler, Wolfsburg'un stoperi 'la da büyük ölçüde anlaşma sağladı. 2022'ye kadar sözleşmesinin devam ettiği ekibinin Sochaux'tan Maxence Lacroix'i transfer etmesinin ardından Kongolu oyuncunun satışına onay verdi. 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili küçük pürüzler kaldığı belirtilirken, kısa süre içinde imzaların atılabileceği öğrenildi. Alman ekibinde alternatifler arasında yer alan Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 resmi karşılaşmada forma giydi, bu maçlarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
  1. 27.8.2020
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