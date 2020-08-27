Twitter’da büyük kapışma

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet, Twitter'a taşındı. İki takımın taraftarlarının fotoğraflarını paylaşan FIFA resmi hesabı, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" diye sordu. İki takım taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği ve 12 saatlik ankette 3 saat içinde 723 binin üzerinde oy kullanıldı. Galatasaray yüzde 54.1 ile Fenerbahçe'nin önünde yer almayı başardı.

KARŞILIKLI GÖNDERME

Taraftarlar arasındaki yarışa kulüpler de dahil oldu. Galatasaray, FIFA'nın anketini alıntılayarak, koreografi fotoğrafıyla "Herkes rütbesini bilecek" ifadesini kullandı. Karşı cevap gecikmedi. Fenerbahçe Kulübü de "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır" göndermesi yaptı.