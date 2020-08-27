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27 Ağustos 2020, Perşembe
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’da büyük kapışma

Twitter’da büyük kapışma

ve arasındaki rekabet, 'a taşındı.

ve arasındaki rekabet, 'a taşındı. İki takımın taraftarlarının fotoğraflarını paylaşan resmi hesabı, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" diye sordu. İki takım taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği ve 12 saatlik ankette 3 saat içinde 723 binin üzerinde oy kullanıldı. Galatasaray yüzde 54.1 ile Fenerbahçe'nin önünde yer almayı başardı.

KARŞILIKLI GÖNDERME

Taraftarlar arasındaki yarışa kulüpler de dahil oldu. Galatasaray, FIFA'nın anketini alıntılayarak, koreografi fotoğrafıyla "Herkes rütbesini bilecek" ifadesini kullandı. Karşı cevap gecikmedi. Fenerbahçe Kulübü de "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır" göndermesi yaptı.

  1. 27.8.2020
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