Twitter’da büyük kapışma
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet, Twitter'a taşındı.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet, Twitter'a taşındı. İki takımın taraftarlarının fotoğraflarını paylaşan FIFA resmi hesabı, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" diye sordu. İki takım taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği ve 12 saatlik ankette 3 saat içinde 723 binin üzerinde oy kullanıldı. Galatasaray yüzde 54.1 ile Fenerbahçe'nin önünde yer almayı başardı.
KARŞILIKLI GÖNDERME
Taraftarlar arasındaki yarışa kulüpler de dahil oldu. Galatasaray, FIFA'nın anketini alıntılayarak, koreografi fotoğrafıyla "Herkes rütbesini bilecek" ifadesini kullandı. Karşı cevap gecikmedi. Fenerbahçe Kulübü de "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır" göndermesi yaptı.
- 27.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Twitter’da büyük kapışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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