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27 Ağustos 2020, Perşembe
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James’e baskısı

James’e Galatasaray baskısı

Kolombiyalı gazeteci , 'in ihtimalini kulak arkası yapmaması gerektiğini söyledi.

Kolombiyalı gazeteci , 'in ihtimalini kulak arkası yapmaması gerektiğini söyledi. Rueda, 'de gözden düşen 10 numaranın, 2022'deki 'nın kadrosunda yer almak istiyorsa 'deki bir maceraya 'Hayır' dememesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Falcao ile yeniden buluşacaklarını ve bunun da yeni bir başlangıç için iyi bir şans olduğunu belirtti.
  1. 27.8.2020
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