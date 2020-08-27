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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Rakitic yarışı

Rakitic yarışı

ile anılan Rakitic için ile pazarlıklara başladı.

ile anılan Rakitic için ile pazarlıklara başladı. Barcelona'nın 10 milyon euro istediği, Sevilla'nın ise 7 milyon euro civarında teklif ettiği iddia edildi. Rakitic'e, İnter ve Tottenham'ın da talip olduğu, bu nedenle transferi için sıkı pazarlık yaşanacağı ifade edildi.
  1. 27.8.2020
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