Spor camiasından #MüjdelerOlsun paylaşımları!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile “Cuma günü tüm milletimize müjde vereceğim" demişti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini açıkladı. Bu müjdeli habere futbol dünyasından da birçok destek mesajı geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı açıklama ile müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum" dedi ve ekledi "Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır."
Başkan Erdoğan'ın bu müjdeli haberine spor kulüplerinden de destek paylaşımları geldi. İşte o paylaşımlar...
???? Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/TbRd9gV60H— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 21, 2020
???? Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 21, 2020
Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. #MüjdelerOlsun ???? pic.twitter.com/CHLmbHsRO7— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 21, 2020
Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz#MüjdelerOlsun ????— TFF (@TFF_Org) August 21, 2020
Ülkemiz, tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. ????#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/0p3haJKzhc— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) August 21, 2020
???? Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/ntTDvxieZk— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 21, 2020
???? Karadeniz açıklarında Fatih Sondaj Gemisi'nin keşfettiği doğalgaz rezervinin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.#FraportTAVAntalyaspor#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/Ra9p3LS7UJ— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 21, 2020
Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz ???? pic.twitter.com/Bd98MeFhIX— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 21, 2020
???? #FatihSondajGemisi ile Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. #MüjdelerOlsun #Doğalgaz pic.twitter.com/SxwcfVzRPH— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 21, 2020
????Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/LbAvEtUuof— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 21, 2020
???? Karadeniz'de, Fatih Gemisi'nin yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/L9ijB0owrF— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2020
Fatih Sondaj Gemisi tarafından Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkürler.#MüjdelerOlsun ???? pic.twitter.com/Xi67XApIPo— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) August 21, 2020
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 17:47
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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