Spor camiasından #MüjdelerOlsun paylaşımları! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Spor camiasından #MüjdelerOlsun paylaşımları!

Spor camiasından #MüjdelerOlsun paylaşımları!

Spor camiasından #MüjdelerOlsun paylaşımları!

Başkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile “Cuma günü tüm milletimize müjde vereceğim" demişti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada tarihinin en büyük keşfini açıkladı. Bu müjdeli habere futbol dünyasından da birçok destek mesajı geldi.

Başkan , 'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı açıklama ile müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada ", tarihinin en büyük keşfini 'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum" dedi ve ekledi "Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır."

Başkan Erdoğan'ın bu müjdeli haberine spor kulüplerinden de destek paylaşımları geldi. İşte o paylaşımlar...

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 17:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Spor camiasından #MüjdelerOlsun paylaşımları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA