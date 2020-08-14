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14 Ağustos 2020, Cuma
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Stadı ekime yetişir’

‘Hatay Stadı ekime yetişir’

, yeni statta ilk maçın ekim ayında oynanabileceğini açıkladı.

, yeni statta ilk maçın ekim ayında oynanabileceğini açıkladı. Doğan, "Eylül'ün ilk haftasında hazır hale getireceğiz. Federasyon ilk iki maçı deplasmana verecek. Milli maç arası var. Kasım'ın ilk haftası veya ekim sonu oynarız" diye konuştu.
  1. 14.8.2020
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