Süper Lig'den haberler (05.08.20)

SUMUDİCA'DAN ÇOK MEMNUNUZ

Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi, güçlü bir kadrolarının olduğunu ve bunu korumak istediklerini söyledi. Büyükekşi, "1-2 nokta transferle daha güçlü bir ekip haline gelebiliriz. Görüş ayrılığımız yok. Sumudica ile yolumuza devam edeceğiz. Hedef daha üst sıralar" dedi.

KASIMPAŞA'DAN ÇEKİLME TEHDİDİ

Kasımpaşa Kulübü, TFF'ye sert tepki göstererek şu açıklamayı yaptı: "Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi durumda önümüzdeki sezon liglere devam etmeme düşüncesini yönetim kurulu gündemine alacağının bilinmesini istemektedir. Futbolla ilgili kararları bankacılar değil futbolu bilenlerin alması gerekir. Bu karar kulüpleri daha da zor duruma sokar."

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE DIALLO GÖNDERİLDİ

Gençlerbirliği, Sadio Diallo ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda formamızı giyen Sadio Diallo ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Sadio Diallo'ya kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Gineli orta saha oyuncusu, 6 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi.

HATAYSPOR KAMP KADROSUNU AÇIKLADI

Süper Lig'in yeni ekibi Hatay, sezon başı kamp kadrosunu belirledi. Erzurum'da bugün çalışmalara başlayacak bordo-beyazlılar; Rayane Aabid, Abdurrahman Canlı, Akın Alkan, Dame Diop, Emircan Koku, Gökhan Karadeniz, Helder Barbosa, Idır Ouali, Mirkan Aydın, Mahmut Emir, Selim Ilgaz, Soner Ördek, Strahil Popov, Süleyman Çamlıca, Yusuf Abdioğlu, Joseph Akomadi ve Mesut Çaytemel'in kadroda yer aldığını açıkladı. Mehmet Altıparmak'ın yerine hoca arayışları ise sürüyor.

SILVIU LUNG EL SIKIŞTI

Kayserispor forması giyen ve sözleşmesi sona eren kaleci Silviu Lung sarı-kırmızılı yöneticilerle yeniden anlaşmaya vardı. Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın da aralarında olduğu birçok takımın istediği 31 yaşındaki Rumen kaleci tavrını kalmaktan yana kullandı. Geçen sezon 30 maça çıkan ve ligin en çok kurtarış yapan file bekçisi olan Lung, 2017'den bu yana Kayseri forması giyiyor.

GÖZTEPE'DE WILCZEK TALİBİNİ BEKLİYOR

Göztepe'ye devre arasında gelen Kamil Wilczek'e talip çıkarsa satılacak. Danimarka'nın Brondby ekibinden büyük beklentilerle transfer edilen ancak 14 maçta penaltıdan 1 kez ağları sarsan 32 yaşındaki oyuncu için bazı kulüplerin nabız yokladığı ileri sürüldü. Wilczek'in kalırsa yedek forvet olacağı kaydedildi.

ALANYA'DA 10 İSİM GİTTİ 15 KİŞİ GELDİ

Alanya'da 10 ismin sözleşmesi sona ererken, 13'ü kiralık 15 oyuncu takıma katıldı. Teknik Direktör Erol Bulut ile de vedalaşan turuncu- yeşillilerde Campos, Fernandes, Cisse, N'Sakala, Kaan Kanak, Baiano, Cenk Gönen ve Eray Birniçan boşa çıktı. Efkan Bekiroğlu ve Berkan Kutlu ile sözleşme yapan Alanya'da kiralık kontratları biten Reso Akın, Sackey, Yusuf Karagöz, Tayfur Bingöl, Sıddık Çelik, Rauf Öktem, Hasan Yalçıntekin, Emre Bekir, Murat Sevimler, Hasan Emiroğlu, Hasan Ayaroğlu, Alper Tursun ve Haydar Yılmaz döndü.