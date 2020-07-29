Menemen transferde coştu!

Yeni sezon öncesi hareketli bir transfer dönemi geçiren Menemenspor, bombaları bir bir patlatıyor. Nijeryalı Bulbwa ile sözleşme imzalayan, G.Saray'ın genç defans oyuncusu Gökay Güney'le prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, son olarak Niğde Anadolu'da top koşturan Hüseyin Altuğ Taş'ı da renklerine bağlamaya çok yakın. Orta saha ve forvette görev yapabilen 24 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandığı bildirildi. G.Saray altyapısında yetişen genç oyuncu, Başakşehir, Tepecik, Sakarya, Bandırma ve Bodrum'da da top koşturdu. Altuğ, bu sezon Kırmızı Grup'ta 12, kupada ise 2 maça çıktı.