Menemen transferde coştu!
Nijeryalı Bulbwa’ya imza attıran ve Galatasaray’ın genç savunmacısı Gökay Güney’le söz kesen İzmir ekibi, Niğde’nin 24 yaşındaki hücum oyuncusu Hüseyin Altuğ Taş’la da anlaşma sağladı.
Yeni sezon öncesi hareketli bir transfer dönemi geçiren Menemenspor, bombaları bir bir patlatıyor. Nijeryalı Bulbwa ile sözleşme imzalayan, G.Saray'ın genç defans oyuncusu Gökay Güney'le prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, son olarak Niğde Anadolu'da top koşturan Hüseyin Altuğ Taş'ı da renklerine bağlamaya çok yakın. Orta saha ve forvette görev yapabilen 24 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandığı bildirildi. G.Saray altyapısında yetişen genç oyuncu, Başakşehir, Tepecik, Sakarya, Bandırma ve Bodrum'da da top koşturdu. Altuğ, bu sezon Kırmızı Grup'ta 12, kupada ise 2 maça çıktı.
- 29.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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