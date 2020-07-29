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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Menemen transferde coştu!

Menemen transferde coştu!

’ya imza attıran ve ’ın genç savunmacısı ’le söz kesen ekibi, Niğde’nin 24 yaşındaki hücum oyuncusu Hüseyin Altuğ Taş’la da anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesi hareketli bir transfer dönemi geçiren Menemenspor, bombaları bir bir patlatıyor. ile sözleşme imzalayan, G.Saray'ın genç defans oyuncusu 'le prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, son olarak Niğde Anadolu'da top koşturan Hüseyin Altuğ Taş'ı da renklerine bağlamaya çok yakın. Orta saha ve forvette görev yapabilen 24 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandığı bildirildi. G.Saray altyapısında yetişen genç oyuncu, , Tepecik, Sakarya, Bandırma ve 'da da top koşturdu. Altuğ, bu sezon Kırmızı Grup'ta 12, kupada ise 2 maça çıktı.

  1. 29.7.2020
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