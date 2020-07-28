Bakan Kasapoğlu TFF toplantısına katılacak - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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Bakan Kasapoğlu TFF toplantısına katılacak

Bakan Kasapoğlu TFF toplantısına katılacak

Yönetim Kurulu'nun yarın gerçekleştireceği toplantıya Gençlik ve . 'nun da katılacağı bildirildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek değerlendirme toplantısına Gençlik ve . 'nun da katılacağı duyuruldu. resmi sitesi üzerinde yapılan açıklama "Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu'nun davetiyle yarın saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek toplantıya katılacak. Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak" denildi.


  1. 28.07.2020
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