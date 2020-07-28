Bakan Kasapoğlu TFF toplantısına katılacak
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yarın gerçekleştireceği toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağı bildirildi.
TFF tarafından yapılan açıklamada yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek değerlendirme toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesi üzerinde yapılan açıklama "Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu'nun davetiyle yarın saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek toplantıya katılacak. Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak" denildi.
- 28.07.2020
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