İttifak Holding Konyaspor 2-3 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek 2020/21 sezonunu 5. sırada bitirdi.
Süper Lig'in 34. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 3-2 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Fernandes, Bakasetas ve Efecan kaydederken, ev sahibi takımın sayıları Alper ve Anicic'ten geldi.
Bu skorun ardından puanını 57'ye yükselten Alanyaspor sezonu 5. sırada tamamlarken, Konyaspor 36 puan ile 12. sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakika Amir Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.
19'uncu dakikada Miya'nin pasında ceza sahasında topu önünde bulan Alper'in sert şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0.
27'nci dakikada Shengelia'nın köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşuna kaleci Cenk müdahale etti. Dönen topu önünde bulunan Anicic'in vuruşunda meşin yuvlarlak filelerle buluştu: 2-0.
İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
61'inci dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.
79'uncu Kaan'ın ortasında ceza sahasında toplu buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
86'ncı dakikada ceza sahasında Bakasetas pasını Efecan'a aktardı. Efecan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.
Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 23:58
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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