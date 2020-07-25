İttifak Holding Konyaspor 2-3 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Süper Lig Alanyaspor'dan galibiyetli kapanış

2-3 Aytemiz | MAÇ SONUCU

İttifak Holding Konyaspor 2-3 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU

'in 34. haftasında Aytemiz , deplasmanda konuk olduğu 'u 3-2 mağlup ederek 2020/21 sezonunu 5. sırada bitirdi.

'in 34. haftasında ile Aytemiz karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 3-2 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Fernandes, Bakasetas ve Efecan kaydederken, ev sahibi takımın sayıları Alper ve Anicic'ten geldi.

Bu skorun ardından puanını 57'ye yükselten Alanyaspor sezonu 5. sırada tamamlarken, Konyaspor 36 puan ile 12. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakika Amir Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.

19'uncu dakikada Miya'nin pasında ceza sahasında topu önünde bulan Alper'in sert şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0.

27'nci dakikada Shengelia'nın köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşuna kaleci Cenk müdahale etti. Dönen topu önünde bulunan Anicic'in vuruşunda meşin yuvlarlak filelerle buluştu: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

61'inci dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

79'uncu Kaan'ın ortasında ceza sahasında toplu buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

86'ncı dakikada ceza sahasında Bakasetas pasını Efecan'a aktardı. Efecan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 23:58
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