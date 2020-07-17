TFF: Acımız büyük!

TFF, Türkiye Basketbol Federasyonu ve spor kulüpleri Van'da düşen keşif uçağında ve Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'nin paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.