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17 Temmuz 2020, Cuma
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: Acımız büyük!

TFF: Acımız büyük!

, ve spor kulüpleri 'da düşen keşif uçağında ve 'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

, ve spor kulüpleri 'da düşen keşif uçağında ve 'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'nin paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

  1. 17.7.2020
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