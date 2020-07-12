Fenerbahçe-Sivasspor | CANLI
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Avrupa kupaları için kritik önem taşıyan maçta iki takım da sahaya üç puan parolasıyla çıktı. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da sahaya galibiyet için çıktı. Sarı-lacivertliler, rakibine karşı oynadığı son 5 iç saha maçından galibiyetle ayrıldı. Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği 13 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
FENERBAHÇE-SİVASSPOR CANLI
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Claudemir, Mert Hakan, Emre Kılınç, Yatabare, Kone
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı 21:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 21:31
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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