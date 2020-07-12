Fenerbahçe-Sivasspor | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Fenerbahçe-Sivasspor | CANLI

- | CANLI

Fenerbahçe-Sivasspor | CANLI

'in 32. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Avrupa kupaları için kritik önem taşıyan maçta iki takım da sahaya üç puan parolasıyla çıktı. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

'in 32. haftasında ile , Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da sahaya galibiyet için çıktı. Sarı-lacivertliler, rakibine karşı oynadığı son 5 iç saha maçından galibiyetle ayrıldı. Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği 13 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR CANLI

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Claudemir, Mert Hakan, Emre Kılınç, Yatabare, Kone

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 21:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 21:31
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe-Sivasspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA