Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İki yıldız oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 32. haftasında Fenernbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Rakibine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 futbolcusunu da sakatlığa kurban verdi.

Mücadelenin 62. dakikasında Tolgay Arslan, aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Sakatlık geçiren Arslan'ın yerine oyuna Garry Rodrigues dahil oldu.

Kanarya'da maça 11'de başlayan Simon Falette de 83. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Gineli stoperin yerine Tolga Ciğerci oyuna girdi.

Tolgay Arslan ve Simon Falette'in durumu, çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.