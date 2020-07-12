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12 Temmuz 2020, Pazar
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'de sakatlık şoku! İki yıldız oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İki yıldız oyuna devam edemedi

'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelen 'de sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerde maça 11'de başlayan 63. dakikada, de 83. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

'in 32. haftasında Fenernbahçe, sahasında 'u konuk etti. Rakibine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 futbolcusunu da sakatlığa kurban verdi.

Mücadelenin 62. dakikasında , aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Sakatlık geçiren Arslan'ın yerine oyuna Garry Rodrigues dahil oldu.

Kanarya'da maça 11'de başlayan de 83. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Gineli stoperin yerine oyuna girdi.

Tolgay Arslan ve Simon Falette'in durumu, çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 23:14
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