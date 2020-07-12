Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İki yıldız oyuna devam edemedi
Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerde maça 11'de başlayan Tolgay Arslan 63. dakikada, Simon Falette de 83. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenernbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Rakibine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 futbolcusunu da sakatlığa kurban verdi.
Mücadelenin 62. dakikasında Tolgay Arslan, aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Sakatlık geçiren Arslan'ın yerine oyuna Garry Rodrigues dahil oldu.
Kanarya'da maça 11'de başlayan Simon Falette de 83. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Gineli stoperin yerine Tolga Ciğerci oyuna girdi.
Tolgay Arslan ve Simon Falette'in durumu, çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 23:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İki yıldız oyuna devam edemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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