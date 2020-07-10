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10 Temmuz 2020, Cuma
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Ulanovas da tamam

Ulanovas da tamam

Transferde atağa kalkan , Pierre’in ardından oyuncuyu da renklerine bağladı.

, Dyshawn Pierre'in ardından ikinci transferini duyurdu. oyuncu Edgaras Ulanovas'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Son 6 sezondur Zalgiris'te forma giyen 28 yaşında ve 1.99 boyundaki Ulanovas, 3 numara pozisyonunda oynuyor. Avrupa Ligi'nde 28 maçta 8.3 sayı, 3.3 ribaund, 2.0 asist ortalamaları yakalayan Ulanovos, "Fenerbahçe'ye bana bu fırsatı tanıdığı için teşekkür ederim. Umarım birlikte birçok güzel anıya imza atacağız." dedi. Sarı-lacivertli takımın, Tekfen'in Trinidad Tobago'lu pivotu Johnny Hamilton ile de prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

  1. 10.7.2020
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