Ulanovas da tamam

Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'in ardından ikinci transferini duyurdu. Litvanyalı oyuncu Edgaras Ulanovas'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Son 6 sezondur Zalgiris'te forma giyen 28 yaşında ve 1.99 boyundaki Ulanovas, 3 numara pozisyonunda oynuyor. THY Avrupa Ligi'nde 28 maçta 8.3 sayı, 3.3 ribaund, 2.0 asist ortalamaları yakalayan Ulanovos, "Fenerbahçe'ye bana bu fırsatı tanıdığı için teşekkür ederim. Umarım birlikte birçok güzel anıya imza atacağız." dedi. Sarı-lacivertli takımın, Darüşşafaka Tekfen'in Trinidad Tobago'lu pivotu Johnny Hamilton ile de prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.