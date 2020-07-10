Ulanovas da tamam
Transferde atağa kalkan Fenerbahçe Beko, Pierre’in ardından Litvanyalı oyuncuyu da renklerine bağladı.
Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'in ardından ikinci transferini duyurdu. Litvanyalı oyuncu Edgaras Ulanovas'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Son 6 sezondur Zalgiris'te forma giyen 28 yaşında ve 1.99 boyundaki Ulanovas, 3 numara pozisyonunda oynuyor. THY Avrupa Ligi'nde 28 maçta 8.3 sayı, 3.3 ribaund, 2.0 asist ortalamaları yakalayan Ulanovos, "Fenerbahçe'ye bana bu fırsatı tanıdığı için teşekkür ederim. Umarım birlikte birçok güzel anıya imza atacağız." dedi. Sarı-lacivertli takımın, Darüşşafaka Tekfen'in Trinidad Tobago'lu pivotu Johnny Hamilton ile de prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ulanovas da tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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