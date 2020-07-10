Pellegrini Betis’le imzaladı

Real Betis, Manuel Pellegrini ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezondan itibaren takımı 66 yaşındaki Şilili teknik adamın çalıştıracağı duyuruldu. Fenerbahçe, Pellegrini'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.