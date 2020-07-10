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10 Temmuz 2020, Cuma
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Pellegrini ’le imzaladı

Pellegrini Betis’le imzaladı

Real , ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Real , ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezondan itibaren takımı 66 yaşındaki Şilili teknik adamın çalıştıracağı duyuruldu. , Pellegrini'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.

  1. 10.7.2020
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