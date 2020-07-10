Pellegrini Betis’le imzaladı
Real Betis, Manuel Pellegrini ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Real Betis, Manuel Pellegrini ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezondan itibaren takımı 66 yaşındaki Şilili teknik adamın çalıştıracağı duyuruldu. Fenerbahçe, Pellegrini'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.
- 10.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Pellegrini Betis’le imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.