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12 Temmuz 2020, Pazar
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16 yaşındaki tarihine geçti!

16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe tarihine geçti!

Teknik Direktörü , 'in 32. haftasındaki maçında 16 yaşındaki 'ı 11'de sahaya sürdü. Genç yıldız adayı böylece, sarı-lacivertli forma altında lig tarihinde ilk 11'de görev yapan en genç futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

ile 'u karşı karşıya getiren 32. hafta maçında sarı-lacivertli kulüp adına tarihi bir an yaşandı. 'ın 11'de sahaya sürdürğü 16 yaşındaki , sarı-lacivertli formayla lig tarihinde ilk 11'de maça çıkan en genç futbolcu oldu.

İLK KEZ 11'DE YER ALDI
Sarı-lacivertli taraftarların çok şeyler beklediği genç yıldız adayı, daha önce 'nda 2, Süper Lig'de ise 4 dakika süre alabilmişti. Ömer Faruk, Fenerbahçe formasıyla kariyerinde ilk kez 11'de şans buldu.

JAILSON KULÜBEYE, OZAN STOPERE
Öte yandan Tahir Karapınar, yaptığı hatalarla taraftarın tepkisini çeken Jailson'u Sivasspor karşısında kulübede oturttu. Brezilyalı futbolcunun yerine stoperde görev yaptı.

  1. 12.07.2020
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