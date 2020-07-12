16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe tarihine geçti!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Süper Lig'in 32. haftasındaki Sivasspor maçında 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ı 11'de sahaya sürdü. Genç yıldız adayı böylece, sarı-lacivertli forma altında lig tarihinde ilk 11'de görev yapan en genç futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.
Fenerbahçe ile Sivasspor'u karşı karşıya getiren Süper Lig 32. hafta maçında sarı-lacivertli kulüp adına tarihi bir an yaşandı. Teknik direktör Tahir Karapınar'ın 11'de sahaya sürdürğü 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli formayla lig tarihinde ilk 11'de maça çıkan en genç futbolcu oldu.
İLK KEZ 11'DE YER ALDI
Sarı-lacivertli taraftarların çok şeyler beklediği genç yıldız adayı, daha önce Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de ise 4 dakika süre alabilmişti. Ömer Faruk, Fenerbahçe formasıyla kariyerinde ilk kez 11'de şans buldu.
JAILSON KULÜBEYE, OZAN STOPERE
Öte yandan Tahir Karapınar, yaptığı hatalarla taraftarın tepkisini çeken Jailson'u Sivasspor karşısında kulübede oturttu. Brezilyalı futbolcunun yerine Ozan Tufan stoperde görev yaptı.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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