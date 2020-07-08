Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak!
Corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen ve yeniden başlayan Süper Lig'in gelecek sezon ne zaman başlayacağı belli oldu. Buna göre, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de başlayacak.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu başlangıç tarihi belli oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle sarkan futbol sezonu, 11 Eylül Cuma günü başlayacak.
Transfer dönemi ise ağustos ayının ilk haftasında başlayıp ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 18:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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