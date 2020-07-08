Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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'de 'de başlayacak!

Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak!

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen ve yeniden başlayan 'in gelecek sezon ne zaman başlayacağı belli oldu. Buna göre, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 'de başlayacak.

'de 2020-2021 sezonunu başlangıç tarihi belli oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle sarkan futbol sezonu, Cuma günü başlayacak.

Transfer dönemi ise ağustos ayının ilk haftasında başlayıp ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 18:13
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