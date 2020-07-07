Medipol Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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- Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Medipol Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 31. haftasında , evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Süper Lig'de lider konumda bulunan Başakşehir maça mutlak 3 puan için çıkacak. Fubolseverler maçın oynanacağı saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Medipol Başakşehir-Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 31'inci haftasında lider , 'u ağırlıyor. Turuncu lacivertliler sezonun sonuna yaklaşırken en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde yer alıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçın hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

ALEKSIC VE VISCA TAKIMIN YARISINDAN FAZLASI


Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Medipol Başakşehir'de kart cezalısı olan üç isim de kadroya geri dönüyor. Ligin 29'uncu haftasında oynanan Galatasaray maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Danijel Aleksic şans verilmesi halinde formasına kavuşacak. Özellikle Başakşehir'in attığı 57 golün 30'unda Aleksic ve Visca imzası var. Visca, 29 maçta 10 gol 12 asistlik katkı sağlarken, Aleksic ise 6 gol, 2 asistle takımına katkı sağladı.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE KAZANIYOR


Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, iç sahada oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 34 puan topladı. İç sahada Sivasspor ile birlikte en çok puan toplayan takım olan turuncu lacivertliler 35 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

EPUREANU CEZALI, CRİVELLİ SINIRDA

Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor maçı öncesi tek eksik . Sarı kart cezalısı olan tecrübeli stoperin yerine ise Carlos Ponck'un forma giymesi bekleniyor. Turuncu lacivertli takımda Enzo Crivelli ise sarı kart ceza sınırında. Crivelli, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir hafta sonra oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir-Denizlispor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega

  1. 07.07.2020
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