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02 Haziran 2020, Salı
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Basına da protokol

Basına da protokol

, 'da başlayacak maçlar için basın mensuplarına yönelik tedbir uygulamalarını açıkladı. Basın tribününde 10 muhabir, saha içinde de 12 foto muhabiri görev yapabilecek ve maçlardan 2 gün önce corona virüsü testine girecek.

, 'da başlayacak maçlar için basın mensuplarına yönelik tedbir uygulamalarını açıkladı. Basın tribününde 10 muhabir, saha içinde de 12 foto muhabiri görev yapabilecek ve maçlardan 2 gün önce corona virüsü testine girecek. Testi pozitif çıkan veya testi yaptırmayanlar görev alamayacak.

MESAFE KORUNACAK
1 - Stadyumlara yayıncı kuruluş dışında hiçbir kameraman alınmayacak.

2 - Tüm basın mensuplarına maske takma zorunluluğu getirildi.

3 - Basın ve foto muhabirleri çalışma odaları bu dönemde kapalı olacak.

4 - Karma alanda röportaj yapılamayacak.

5 - Basın toplantılarına sadece daha önce belirlenmiş bazı ajansların 3 muhabiri katılabilecek. Ancak akredite olmuş her gazeteci TSYD aracılığıyla soru sorabilecek.

6 - Basın tribününde mesafeli oturulacak. Bu düzen TSYD görevlisi tarafından sağlanacak

7 - Foto muhabirleri kale arkasında en az 1.5 metre mesafe aralıklarla konumlanacak.

  1. 2.6.2020
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