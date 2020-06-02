Basına da protokol

TSYD, 12 Haziran'da başlayacak maçlar için basın mensuplarına yönelik tedbir uygulamalarını açıkladı. Basın tribününde 10 muhabir, saha içinde de 12 foto muhabiri görev yapabilecek ve maçlardan 2 gün önce corona virüsü testine girecek. Testi pozitif çıkan veya testi yaptırmayanlar görev alamayacak.

MESAFE KORUNACAK

1 - Stadyumlara yayıncı kuruluş dışında hiçbir kameraman alınmayacak.

2 - Tüm basın mensuplarına maske takma zorunluluğu getirildi.

3 - Basın ve foto muhabirleri çalışma odaları bu dönemde kapalı olacak.

4 - Karma alanda röportaj yapılamayacak.

5 - Basın toplantılarına sadece daha önce belirlenmiş bazı ajansların 3 muhabiri katılabilecek. Ancak akredite olmuş her gazeteci TSYD aracılığıyla soru sorabilecek.

6 - Basın tribününde mesafeli oturulacak. Bu düzen TSYD görevlisi tarafından sağlanacak

7 - Foto muhabirleri kale arkasında en az 1.5 metre mesafe aralıklarla konumlanacak.