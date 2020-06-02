Basına da protokol
TSYD, 12 Haziran'da başlayacak maçlar için basın mensuplarına yönelik tedbir uygulamalarını açıkladı. Basın tribününde 10 muhabir, saha içinde de 12 foto muhabiri görev yapabilecek ve maçlardan 2 gün önce corona virüsü testine girecek.
TSYD, 12 Haziran'da başlayacak maçlar için basın mensuplarına yönelik tedbir uygulamalarını açıkladı. Basın tribününde 10 muhabir, saha içinde de 12 foto muhabiri görev yapabilecek ve maçlardan 2 gün önce corona virüsü testine girecek. Testi pozitif çıkan veya testi yaptırmayanlar görev alamayacak.
MESAFE KORUNACAK
1 - Stadyumlara yayıncı kuruluş dışında hiçbir kameraman alınmayacak.
2 - Tüm basın mensuplarına maske takma zorunluluğu getirildi.
3 - Basın ve foto muhabirleri çalışma odaları bu dönemde kapalı olacak.
4 - Karma alanda röportaj yapılamayacak.
5 - Basın toplantılarına sadece daha önce belirlenmiş bazı ajansların 3 muhabiri katılabilecek. Ancak akredite olmuş her gazeteci TSYD aracılığıyla soru sorabilecek.
6 - Basın tribününde mesafeli oturulacak. Bu düzen TSYD görevlisi tarafından sağlanacak
7 - Foto muhabirleri kale arkasında en az 1.5 metre mesafe aralıklarla konumlanacak.
- 2.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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