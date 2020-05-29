Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi: Maç yayıncılığı nasıl kaliteli yapılır herkese gösterecek

12 Haziran'da kalan 8 hafta için lig santraya konuyor! Ama futbolseverlerin gözü; şimdiden 16 Haziran'da Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında olacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi! Bu dev maç, ATV'den HD kalitesinde şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak! A Spor çok özel derbi yayınları yapacak. atv, 'maç yayıncılığı nasıl kaliteli yapılır?' herkese gösterecek!

TFF'nin Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili açıkladığı 16 ve 18 Haziran tarihlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

ZEKİ UZUNDURUKAN:

Benim görüşüm, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maç kalmıştı. Bu üç maç 12 Haziran'dan önce bile oynatılabilirdi. Daha da iyi olurdu. Çünkü futbolu çok özleyen Türkiye; bir derbiyi (Fenerbahçe-Trabzonspor) Atv'den HD kalitesinde ve şifresiz olarak izleyecekler. 16 Haziran tarihine de olumlu bakıyorum. Asıl tehlike, Ziraat Türkiye Kupası'nda kalan maçları Temmuz ayında veya ligler bittikten sonra oynatmak olurdu. Bu da kupanın değerini düşürürdü. TFF, bu tuzağa düşmedi! Şimdi, tüm futbolseverler, 12 Haziran'da başlayacak haftanın maçlarından çok, 16 Haziran'da ZTK'da oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor yarı final rövanş maçına odaklandı. Asıl büyük mücadele bu derbide olacak. İki takım da kupaya aç, iki takım da bu büyük kupayı çok istiyor. Tadına doyamayacağımız, uzun yıllar unutulmayacak bir Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçı olacak bu! Bu dev kupa maçları öncesinde A Spor'un çok özel yayınları ve sürprizleri olacak. Atv de 'Bir derbiyi en üst düzey kalitede futbolseverlerle buluşturmak için şimdiden hazırlıklara başladı bile... Şimdiden hoşgeldiniz futbol bayramına!

REHA KAPSAL:

Özellikle rövanş maçı F.Bahçe-Trabzonspor. Bir de 2-1'lik skor. Bu anlamda F.Bahçe seyircisiz oynayacak. Bu onlar için bir handikap görünüyor. Böyle ligin ilk haftasından sonra, böyle büyük derbinin oynanması futbolseverler çok iyi olacak. Tekrar futbolun o yüksek enerjisini, motivasyonunu, coşkusunu seyircisiz bile olsa zevkini yaşayacak insanlar. Bu anlamda tarihi de uygun çünkü büyük ihtimalle en yakın tarihte de finali de oynatacaktır TFF mutlaka. Keyifli bir yarı final, özlemlerin giderebileceği bir 90 dakika olacak.

TFF'nin Süper Lig'i 12 Haziran'da başlatma kararını doğru buluyor musunuz? Sağlık Protokolü yönünden bizi nasıl bir senaryo bekliyor?

ZEKİ UZUNDURUKAN:

Liglerin 12 Haziran'da yeniden start alacağını Fotomaç'taki dünkü yazımda açıklamıştım. Aynı yazımda küme düşmenin de kaldırılmayacağını ifade etmiştim. Bunlar, içeriden aldığım net bilgilerdi. Fotomaç okuyan, bu çok önemli iki bilgiyi herkesten önce öğrenmenin ayrıcalığını yaşadılar. Bizler haberin merkezindeyiz. Sağdan-soldan gelen duyumları değil, net bilgileri haber yapıyoruz veya yorumlarımızda dile getiriyoruz. Artık liglerin başlaması gerekiyordu ve buna karar verildi nihayet! TFF, bugün açıkladığı bu kararı UEFA'ya da bildirecek. Takımlarımız da 2 Mayıs'tan beri ligin kalan 8 haftasına hazırlanıyor. 12 Haziran'da sorunsuz bir şekilde topun santraya dikileceğini ve kalan maçların takır takır oynanacağını düşünüyorum. Bizler futbolu çok özledik. Bu karar, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun. TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer'in daha önce hazırladığı bir 'Futbola dönüş projesi' vardı. Çok fazla detayın olduğu bir projeydi. Pandemi süreci içinde olduğumuz için 'sıfır risk' açısından bu proje çok değerliydi elbette. Bu proje önce Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sonra da kulüplerimizle paylaşıldı. TFF, bu futbola dönüş projesine yeni maddeler ekleyerek bu projeyi revize etti. Kulüpler, futbolcular, futbolun içindeki tüm figürler, artık bu futbola dönüş projesini ezberledi. Belirlenen sağlık kurallarına bire bir uyulursa; hiçbir sağlık sorunu ve hiçbir virüs vakası da yaşanmadan lig biter...

REHA KAPSAL:

Doğru buluyorum belki bu 1 hafta daha ertelenebilirdi. Haziran'ın 19'u olabilirdi. Bunun nedeni oyuncuların fiziksel olarak 1 haftalık antrenman seviyelerini yükseltmesi açısından önemliydi. Futbolcular evde zaman geçirdi. Bir tek o düşüncem var. Şu anda başlaması gayet doğal. Bütün kulüplerin de onayladığı bir durumdu. Sağlık protokolünün en önemlisi kulüpler için Almanya bir model. Deplasmanlara gittiler geldiler. Bütün takımlar karantinada geçirecek. Evlerine gitmek yerine tesislerde kendi odalarında geçirecekler. Fedakarlık yapacaklar. Almanya'daki sağlık protokolünde en önemli özellik bu. Tesislerde izole bir şekilde kalan 7 haftayı yaşaması gerekir.

SERKAN KORKMAZ:

Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyatın önümüzdeki yıla kaydırılması gelecek sezonun da fikstürünü sıkıştırdı. Futbolcular karantina sürecini tatil olarak görmüyor ve iki sezon arasında en az iki-üç haftalık bir ara vermek de gerekiyor. Yeni sezona hazırlık süreci de hesaba katılırsa 19'unda başlamak daha makul görünüyordu pek çoğumuza ama "mücbir sebeple" 12'sinde başlatılıyor.

ALMANYA IŞIK TUTTU

TFF'nin Süper Lig'i başlatma kararında sorunsuz devam eden Almanya Ligi'nin etkisi ne kadar?

ZEKİ UZUNDURUKAN:

Alman Ligi Bundesliga'nın iki haftadır sorunsuz bir şekilde oynanması, bizim futbolumuza bir ışık tuttu. Bizi cesaretlendirdi. Mayıs ayının başında, bırakın idmanlara çıkmayı, evden dışarı bile adım atmaya korkan futbolcular; Bundesliga'daki futbolcuların cesurca mücadelelerini görünce cesaretlendiler. 'Bu kadar korkumuz yersizmiş. Sahada bir sıkıntı yokmuş' diye düşündüler. Ve şimdi bakıyorum da bütün takımlar, kıran kırana idman yapmaya başladılar. Bazı takımlarımızda görülen pozitif vakalar da bitti. Yapılan son testlerde Y.Malatyaspor hariç pozitif bir vakaya rastlanmadı. Futbol adına şu anda sorunsuz bir ortam var.

REHA KAPSAL:

Almanya'nın etkisi çok büyük. Bana göre bize model olmadı tüm Avrupa ülkelerine model oldu. İspanya, İtalya başlayacak. Fransa bile acele etmeyip karar vermiş olmasaydı Almanya'yı gördükten sonra Fransa bile oynatabilirdi. Bize çok büyük rol model teşkil etti. Almanya'nın modellemesi futbolcular için saha içi değil, saha dışında hazırladığı protokol çok önemli.

SERKAN KORKMAZ:

En az yüzde 50... Futbolu özlediklerinden değil tamamen ekonomik sebeplerle kulüplerimiz ligin kalanını oynamak istiyor. Bundesliga'nın cesur kararı onlara emsal teşkil etti.

TFF DOĞRU KARAR VERDİ

7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' talebinin reddedilmesi doğru bir karar mı?

ZEKİ UZUNDURUKAN:

Böyle bir teklifin, TFF'nin önüne getirilmesi bile çok çocukça ve çok saçmaydı. TFF'nin bu öneri önüne gelir gelmez hemen reddetmesi ve 'Olmaz öyle şey! Çocuk oyuncağı mı bu?' demesi lazımdı. O günden beri Fotomaç'ta sürekli yazdık, yorumladık. Küme düşmenin kaldırılmasının facia bir karar olacağını... TFF, demek ki bizleri iyi takip etmiş ki, bu teklifi reddetti. Aklın yolu bir! Kabul edilmiş bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir! TFF doğru karar verdi. Küme düşme kaldırılsın diyen 7 takım da ne kadar yanlış bir teklifte bulunduklarının sonunda farkına varmış oldular. Çünkü ligler oynanırken, statü gereği kural değiştiremezsiniz. Sezon başı oyunun kuralları belirlenir. Bu kurallar, UEFA'ya yazılı olarak sunulur. Lig de bu kurallara göre oynanır. Şimdi lig oynanacak, dereceye girecek takımlar belli olacak. Bir takım, şampiyon olacak, dereceye giren diğer takımlar Avrupa Kupaları'na katılacak. Başarısız olan üç takımımız da küme düşecek.

REHA KAPSAL:

Tartışmasız doğru bir karar. Bütün sezon yanlış oyuncu transferi yap. Elindeki önemli oyuncuları devre arası sat. Teknik adam değişikliği yap, ondan sonra düşme kaldırılsın. 4 takım şampiyonluğa oynasın, 14 takım tatildeki gibi oynasın. Bu anlamda çok doğru değildi. Gündeme gelmesi de doğru değildi. Buna da en iyi şekilde TFF karar verdi. Ekonomik olarak da bu pasta 18'e bölünecekken, 21'e bölünecekti bu durum da sorun yaratırdı. Eğer ligler oynanmasaydı ve tescil edilseydi o zaman olabilirdi. Ama ligler oynandığına göre konuşulması çok yanlış.

SERKAN KORKMAZ:

Futbola çok zarar verecek bir talepti. Kabul görmemesi çok doğru karar. Sezonun kalanı için çok ciddi sıkıntılar doğacaktı. Ligdeki takımların yarısının hedefsiz kalması olacak şey değildi.

ÇOK SÜRPRİZ SONUÇLAR ÇIKACAK

Galatasaray, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa'da koronavirüs çıktı ve idmanlara ara verdiler. Bu takımlar için handikap oluşturur mu?

ZEKİ UZUNDURUKAN:

Elbette ki bir handikap oluşturur. İdman açıklarını daha fazla çalışarak kapatabilir bu takımlar. Zaten 12 Haziran'da başlayacak 27. hafta maçlarında ben, sürpriz sonuçların çıkacağını düşünüyorum.

REHA KAPSAL:

Tabii ki oluşturur. 5 oyuncu değişikliği de serbest oldu. Esas teknik adamların gözlemleri çok önemli. Özellikle kas yaralanmalarının önüne geçmesi için antrenörlerin, saha içindeki oyuncuları gözlemleyip 5 oyuncu değişikliğini yapmaları gerekir. Sakatlanma riski taşıyan oyuncuları doğru gözlemleyip antrenman periyotlarını ona göre yapmaları lazım.

SERKAN KORKMAZ:

Antrenmanlara verilen zorunlu aralar kuşkusuz dezavantaj olacaktır. Fakat yapacak bir şey yok. 18 kulübün tamamı ligi tamamlamak daha doğrusu yayıncı kuruluştan gelecek parayı istiyor. Dolayısıyla mevcut şartlarda kimseyi seyir halinde kopan fırtınalar değil, geminin limana gelip gelmediği ilgilendiriyor.